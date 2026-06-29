きのう午前、山形市のさくらんぼ畑で、ビニールハウスに上って作業していた６９歳の男性が４メートル下の地面に落下し大けがをしました。 警察によりますと、きのう午前１１時すぎ、山形市蔵王半郷のさくらんぼ畑で、ビニールハウスに上ってビニールをはがす作業していた、近くに住む６９歳の男性が４メートル下の地面に落下しました。 この事故で、男性は肋骨を折る大けがをしました。 男性は、