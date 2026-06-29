対応カメラの1つ「α1 II」 ソニーは6月25日（木）、スマートフォンアプリ「Creators' App」の最新版（ver.3.4）を公開。「モーションフォト」機能を強化した。 Creators' Appは、カメラからスマートフォンやCreators' Cloudのストレージへの素材転送、カメラの遠隔操作、ファームウェアアップデートのサポート機能などを盛り込んだモバイルアプリ。機能によって対応カメ