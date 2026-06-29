クマの目撃が相次いだ山形市の悠創の丘が、きのうから当面の間閉鎖となっています。近くには大学もあって、学生から不安の声も上がっています。 【写真を見る】「学内に出てきたら怖い」近くの学生からも不安の声山形市「悠創の丘」でクマ目撃相次ぐ当面の間閉鎖に 藤井響樹アナウンサー「山形市の悠創の丘の近くに来ています。普段は散歩や展望台の景色を楽しもうと訪れる人が多い場所なのですが、相次ぐクマの目撃を