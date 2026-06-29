日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦する。最多５度のW杯制覇を誇るセレソンで最も注意すべきは、やはりFWのヴィニシウス・ジュニオールだろう。ここまで３試合連続の計４ゴールを挙げている左ウイングをどう止めるのか。右ウイングバックで出ればマッチアップする可能性があるDFの菅原由勢は、28日の取材でこう答えている。 「彼も３試合連続ゴールを決めて、すごくトップ