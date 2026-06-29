三菱重工浦和レッズレディースは29日、双方合意の上で、安藤梢との契約を終了することを発表した。1982年7月9日生まれで現在43歳の安藤は、さいたまレイナスFCや浦和レッズレディースでプレーした後、2009年にドイツへ渡り、フランクフルトなどでプレー。2017年にSGSエッセンから、7年半ぶりに古巣の浦和に復帰した。2022−23シーズンにはリーグ戦全試合に出場し、チームのWEリーグ初優勝に貢献。MVPとベストイレブンも受賞し