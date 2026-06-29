日本代表は北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した。とりわけ躍動しているのがボランチの田中碧だ。チュニジアとスウェーデン戦でフル出場し、圧巻の運動量で攻守にハイパフォーマンスを披露した。所属するリーズ専門サイト『Leeds United News』によると、元スコットランド代表MFのスコット・ブラウン氏は英公共放送『BBC』の日本対スウェーデンの中継で、田中を絶賛した。 名門セルテ