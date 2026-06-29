北中米ワールドカップのグループＬを首位で突破したイングランド代表に痛手だ。現地７月１日に決勝トーナメント１回戦のDRコンゴ戦を控えるなか、イギリス大手紙『The Guardian』は６月28日、「ジャレル・クアンサーがDRコンゴ戦を欠場する見込み。イングランドの右サイドバック問題はさらに深刻化」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。「イングランドのトーマス・トゥヘル監督は、今月にティノ・リブラメントがふ