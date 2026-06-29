【写真】M!LK塩粼太智が布団の上の三点倒立ショットでX初投稿／佐野勇斗の反応 M!LKの塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）が個人Xを開設した。 ■「やべえやつがXに解き放たれてしまった…」と佐野勇斗も反応 塩崎は最初の投稿で、「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」と挨拶。ふかふかの布団の上で、笑顔で華麗に三点倒立してみせる写真を公開している。 コメント欄には「バランス感