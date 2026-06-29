【写真】佐久間大介からのプレゼントを愛用するBTS V（14、15、17、19枚目） ／『それスノ』に出演したBTS Vとジョングク／Snow Manメンバーとの集合ショット BTSのV（ヴィ）がInstagramストーリーズを更新。Snow Manの佐久間大介から貰った“プレゼント”を愛用中の姿を公開し、話題を集めている。 ■BTS Vが佐久間大介から貰ったネックピローを愛用中！ BTSは、6月26・27日にワールドツア&#