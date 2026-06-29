【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年にPrime Videoで配信され、好評を博したSixTONESのコント番組『ワロタ！』のシーズン2配信が決定した。 ■豪華なゲストを迎え、SixTONESが様々なコントに体当たりで挑戦する番組 番組は『ワロタ！SEASON2』として、7月29日から毎週水曜0時に2エピソードずつ、全8エピソードの配信を予定。シーズン1に引き続きPrime Videoで独占配信される（国内）。