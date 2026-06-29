日経225先物は11時30分時点、前日比560円安の6万9050円（-0.80％）前後で推移。寄り付きは7万0140円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9700円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただし、直後につけた7万0170円を高値に軟化し、中盤にかけて6万8170円まで売られる場面もみられた。売り一巡後は下げ渋る動きとなり、終盤にかけては6万9000円を挟んでの保ち合いを継続。 朝方に米国とイランが攻撃停止に合意したと報