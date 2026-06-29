これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中越にカミナリ注意報が発表されています。上・中越では、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆29日(月)これからの天気 広く日差しが届きますが、所々で雨が降るでしょう。カミナリを伴って激しく降ることもありそうです。 降水確率は低いところが多いですが、空模様の変化にお気を付けください。湯沢町では40～60%と高めとなっています。 ◆29日(月