29日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝161円79銭前後と、前週末午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円23銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース