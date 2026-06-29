29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比130円安の6万9160円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万8869.43円に対しては290.57円高。出来高は3万1220枚となっている。 TOPIX先物期近は3979ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比18.62ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69160