任期満了に伴う津南町長選挙は28日に投開票が行われ、新人の根津和博さんが初当選を果たしました。 桑原悠町長の3選不出馬を受け 新人3人の争いとなった津南町長選は、前の副町長で桑原町長らの支援を受けた根津和博さん(63)が大差で初当選を決めました。 【開票結果】 (当) 根津和博(63)無・新3149票 江村大輔(42)無・新1557票 大島知美(71)無・新502票 選挙戦では、町所有のリゾート施設『ニュ