8月13日に開催される関門海峡花火大会では、ことしも西日本最大級の1万8000発もの花火が打ち上げられることになりました。下関の夏の夜空を彩る関門海峡花火大会はお盆を故郷で過ごす人たちにも楽しんでもらおうと毎年8月13日に行われています。実行委員会によりますと、42回目となることしの大会では、下関側で1万500発、また北九州市の門司側とあわせると1万8000発と花火の数は西日本最大級となります。さらにことしは、下関市と