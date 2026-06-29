初亀は7月より、運営する「GoodBBQ浜寺公園店」および「Good BBQ長居公園店」にて、夕方から夜の時間帯を有効活用する夏季限定企画「ナイター花火BBQセット」を発売する。ナイター花火BBQセット同店では、夕焼けから夜空へと移り変わる涼しい時間帯でのBBQ体験に手持ち花火を組み合わせることで、夏の夜を満喫する新たなアウトドアスタイルを提案する。対象プランの「ナイターBBQセット」は、1人あたり5,700円。4名以上(0〜2歳は人