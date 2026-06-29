サッカーJ3＝レノファ山口の選手たちがシーズン開幕を前にきのう（28日）山口市でパレードをしました。山口市の中心商店街で開かれた開幕応援パレード。レノファ山口の選手およそ30人が参加し、集まった5000人にサイン入りカードなどを配って歩きました。パレードはシーズン開幕を前に選手とサポーターの士気を高めようというものです。去年、J3に降格したレノファ山口、今