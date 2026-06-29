八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県のひき逃げ事件から６月２９日で４年です。大分県警が札幌で情報提供を呼びかけました。（警察）「大分県警です。八田與一を探しています」大分県警は事件から４年を迎える２９日、北海道を含め１１都道府県でチラシを配り、情報提供を呼びかけています。 この事件は２０２２年、大分県別府市でバイクに乗っていた男子大学生２人が車に追突され死傷したものです。警察は八田與一