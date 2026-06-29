三菱重工長崎造船所で建造された海上自衛隊の新しい護衛艦が、防衛省に引き渡されました。 防衛省に引き渡されたのは海上自衛隊の新型護衛艦「ながら」です。 「もがみ型」と呼ばれる最新鋭の護衛艦で全長133メートル。 海中の機雷の探知や排除などの能力を備えた10番艦です。 引き渡し式には関係者およそ120人が出席し、吉田 真次 防衛政務官が訓示しました。 「ながら」は広島・呉基地に