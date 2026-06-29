サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント初戦で日本と対戦するブラジル選手の発言が、中国のネット上でも話題になっている。英プレミアリーグのボーンマスに所属するFWラヤン（19）は27日に行われた会見で、記者から「最も危険な日本の選手は誰ですか？」と問われた際、苦笑いを浮かべて「正直に言うと、ビデオを見ていないので危険な選手は分からない」と語り、会場からは笑いが漏れた。ラヤンはその後も照