29日朝早く、岐阜市の繁華街の衣料品店に侵入した2人組とみられるグループが、駆け付けた警備員を車でひきずり逃走しました。警察によりますと、29日午前5時頃、岐阜市金宝町一丁目の衣料品店で異常を知らせる警報が鳴りました。店の中はショーケースが割られるなど荒らされていて、駆け付けた男性警備員が、店に侵入していたとみられる人物らが乗った車を止めようとして引きずられ、ケガをしました。救急