「ミス・ユニバース」の日本代表を選出する「ミス・ユニバース・ジャパン2026日本大会ファイナル」が、2026年6月23日、東京都内で開催された。この日は全国から39人が集結。ダンスパフォーマンスや、ウォーキングなどを披露し、審査の結果グランプリ受賞者が決定した。39人から最終候補3人に絞られ、グランプリ決定今回の日本大会では、各候補者のプレゼンテーション能力、社会貢献活動、コミュニケーション力、表現力など多角的な