「餃子の王将」の社長が射殺された事件で殺人などの罪に問われている暴力団幹部の男の裁判が29日、京都地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑しました。 特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年12月早朝、京都市山科区の「王将フードサービス」の駐車場で、当時社長だった大東隆行さん（当時72）を銃で殺害したなどの罪に問われています。 去年11月、京都地裁で開かれた初公判の罪状認否で