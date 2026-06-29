落語家・立川志らく（62）が29日に自身のXを更新。北海道での独演会からの帰路で、飛行機内で荷物の取り違えトラブルがあったことを明かした。志らくは「北海道で三日間、独演会だった。帰りに事件が起きた」と切り出し、函館空港から搭乗した飛行機で、頭上の収納棚に黒いバックパックを入れたと説明。離陸前にスマートフォンで原稿を書いていたところ、CAから「荷物を移動してもいいですか？」と声を掛けられたという。志