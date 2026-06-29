ネーションズリーグバレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週フランス大会が現地時間28日、フランス・オルレアンで行われ、日本がフランスに3-2（28-30、19-25、25-17、35-33、15-12）で勝利。開幕から8連勝を飾った。高橋藍の技ありアタックを海外放送席は絶賛した。第1セット5-4の場面。宮浦のサーブで崩すと、相手の緩い返球を深津がトス。高橋が飛び、得意とするフェイクセットの形が出来上がった。