アカベコランドは6月22日、酪王協同乳業とコラボレーションした「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の予約受付を、自社オンラインストアにて開始した。発送は7月中旬から順次行う予定。酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2今回は、1976年の発売以来、福島県民に親しまれ、2026年に発売50周年を迎えたロングセラー「酪王カフェオレ」とコラボした。おなじみの紙パックやコク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージをはじめ