吉本興業所属の女性お笑いカルテット、ぼる塾の酒寄希望（38）が28日夜、Xを更新。第2子女児出産を発表した。「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました」と告白。「母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」とつ