陸上自衛隊輸送機V22オスプレイ1機が29日午前10時15分ごろ、沖縄県宮古島市の宮古空港に着陸した。約15分後に離陸した。陸自が明らかにした。米海兵隊との大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環で、陸自オスプレイの宮古島への飛来は初めて。県は安全性への懸念から、米軍も含めてオスプレイの使用に反対している。V22は当初、宮古島に25日に初めて飛来する予定だったが、台風7号や天候不良により28日まで4日連続、