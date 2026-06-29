サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は日本時間２９日未明に、決勝トーナメント１回戦のブラジル戦に臨む。ブラジルのアンチェロッティ監督は２８日の前日記者会見で、「起こりうるあらゆる事態に備えている」と語り、万全の準備を強調した。イタリア出身で、「王国」ブラジルを率いる初の外国人監督は、欧州５大リーグ全てで自らが指揮するチームを優勝に導いた実績を持つ。「Ｗ杯はもちろ