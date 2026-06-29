◇MLB ドジャース 4-2 パドレス(日本時間29日、ペトコ・パーク)パドレスとの3連戦最終戦に臨んだドジャース。“MVPトリオ”の躍動もあり2連勝としました。まずは3回、1アウト2塁の好機から大谷翔平選手のタイムリーで先制します。その後、同点に追いつかれるも、5回には満塁の好機からフレディ・フリーマン選手が粘って四球をもぎ取り、押し出しで勝ち越し。続くムーキー・ベッツ選手も2点タイムリーとリードを広げ、勝利しました