7月の七夕を前に、高知市の商店街で平和への願いを込めた折り鶴の飾り付けが行われました。高知市の京町・新京橋商店街では平和について考える「ピースウェイブ in 高知」の一環で毎年、七夕を前に高知市内の学校の児童や生徒たちなどが平和への願いを込めて作った千羽鶴を飾り付けてます。このイベントは1945年の高知大空襲など、戦争の記憶を風化させず平和の大切さを後世に伝えようと行われているもので京町・新京橋商店