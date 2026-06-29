第73回よさこい祭りで高知市追手筋の本部競演場に設置される桟敷席のチケット販売が6月29日から始まりました。追手筋の桟敷席は8月10日、11日の本番と12日のよさこい全国大会の3日間、昼の部・夜の部にそれぞれ約1400席が用意されています。全席指定の一般席にはA席とB席の2種類があり、スタート地点に近いエリアのB席の価格は暑さで空席になりがちな昼の部が1000円、夜の部が2000円です。またA席は、昼の部が2000円人気の夜