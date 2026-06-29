記事ポイントBRI「ガリシアレジデンス文京六義園」が販売開始六義園まで徒歩2分、文京区本駒込の新築分譲レジデンス顔認証FreeiDや全住戸Wi-Fiなど暮らしを支える設備を用意 BRIは、東京都文京区本駒込で開発を進めてきた新築分譲マンション「ガリシアレジデンス文京六義園」の販売を開始しました。2026年6月8日に竣工しており、入居開始は2026年7月上旬を予定しています。 BRI「ガリシアレジデンス文京六義園」 &#