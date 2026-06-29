政府が今国会での成立を目指している皇室典範改正案をめぐり、養子の子に皇位継承資格を与える内容が盛り込まれていることに野党側は反発を強めています。旧宮家から皇族の養子となる人の子に皇位継承資格を与えることは、与野党各党が衆参両院の正副議長のもとまとめた「立法府の総意」にはない内容で、野党側は29日朝も強く反発しました。立憲民主党・水岡代表「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示をする政