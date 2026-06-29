俳優の石原良純が29日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。20日に老衰のため91歳で死去した美輪明宏さんを偲んだ。美輪さんは1935年長崎市生まれ。終戦の1945年8月9日、長崎市内の自宅で、米軍が投下した原子爆弾で被爆した。良純は「僕はあのまあテレビ番組なんかでは何度かもうご一緒させていただいた」と懐かしみ「やっぱりあの美輪さん自体は、いわゆる戦争が終わって、新しい時代を迎え