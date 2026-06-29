おととい（27日）から開催されている木下大サーカス岡山公演で、火事などが起きた際に迅速に対応ができるよう防火訓練が行われました。 【写真を見る】木下大サーカス岡山公演で防火訓練放水手順など確認「火事や救急患者が発生した際に迅速に対応ができるように」 訓練は、火事や救急患者が発生した際に対応ができるよう実施されたものです。木下サーカスは、公演のたびに防火訓練を行っていて、けさ（29日