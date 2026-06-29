京成バス千葉イーストと山梨交通は、高速バス「成田空港〜竜王・甲府駅・石和・勝沼線」のダイヤ改正と運賃改定を、7月1日付けで実施する。現在は1日3往復を運行しており、同日からは1日1往復を増便する。成田空港行の始発は50分繰り上げとなり、成田空港発は午前便を設定する。通常は1日6往復を設定している。成田空港発着の大人片道運賃は、竜王・甲府駅発着が4,950円から5,300円、山梨学院大学発着が4,850円から5,200円、それ以