マレーシア航空は、松山〜コタキナバル線でシルバーウィークにチャーター便を運航する。松山発が9月19日、コタキナバル発が9月23日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約5時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。旅行代金は279,000円から。早期割引や栄姫県外在住者向けの交通費サポートも行っている。■ダイヤMH松山（08：20〜10：20）〜コタキナバル（12：10〜14：