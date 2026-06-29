けさ、東根市長瀞でクマの目撃が相次ぎました。 東根市によりますと、きょう午前５時４０分ごろ、山形県東根市長瀞のコンビニエンスストアの近くでクマが目撃されました。 午前８時１０分ごろには、長瀞地区二の堀の近くでクマ１頭が目撃されました。 市が注意を呼びかけています。