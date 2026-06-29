オランダ戦で鎌田大地が同点弾を決める直前の写真が注目された(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。ベスト16進出へ負けられない戦いを控える日本代表だが、『FIFA World Cup』の公式インスタグラムが公開した1枚の写真に注目が集まった。【写真】オランダ戦の劇的同点弾直前…「めちゃくちゃいい写真」をチェック「結末が変わったCK」と記