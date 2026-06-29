AI企業のAnthropicが提供する高性能AIモデル「Claude Fable 5」について、トランプ政権がアクセス再開を近く認める見込みであると複数のメディアが報じました。制限は早ければ2026年7月上旬にも解除される可能性があるとのことです。Scoop: Powerful Anthropic model, Fable 5, on track to return soonhttps://www.axios.com/2026/06/27/anthropic-fable-5-return-soonAnthropic allowed to release Mythos AI to some companies,