国会ではきょう午後、衆議院の議員定数を削減する法案が特別委員会で審議入りする予定です。反発する野党側は一切の審議に応じない方針で、与野党の対立が激しくなっています。国会ではきょう午後、自民党と日本維新の会が連立合意文書で掲げた衆議院の議員定数削減に関する法案が政治改革特別委員会で審議入りするほか、あすには「副首都構想」の実現に向けた法案が審議入りする予定です。これに対し、中道改革連合や国民民主党な