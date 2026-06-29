けさ、近鉄京都線で普通電車が京都駅を出て、すぐに脱線する事故がありました。乗客乗員33人にけがはありませんでした。緩やかにカーブした線路から外れ、「くの字」になった車両。脱線した車両です。近畿日本鉄道によりますと、午前5時ごろ、近鉄京都線の京都駅で、始発の橿原神宮前行き4両編成の普通電車が出発してすぐに脱線しました。駅を出てわずか1分後。列車が120メートルほど進んだときだったということです。列車には乗客