日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２９日、サッカー北中米Ｗ杯について取り上げた。決勝トーナメント１回戦のブラジル―日本戦が行われる現地、米テキサス州ヒューストンからは同局の田辺大智アナウンサーが中継生出演。この日、日本代表・森保一監督がヒューストン競技場で前日会見に出席し、１次リーグ初戦オランダ戦で左膝を負傷し、その後欠場が続いているＭＦ久保建英が次戦で