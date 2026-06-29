100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが、自身のXを更新し、大胆ボディを強調した服装のオフショットを投稿した。【写真】バスト100センチのパイスラ！三橋くんのオフショット定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「／すき？」と、ぴたぴたニットの服と肩からの斜め掛けバッグをあわせたオフショットを公開。バスト100センチが強調された“パイスラ”が出現している。これにファンは「それで