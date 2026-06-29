「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸ（旧Twitter）を更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「納豆パックは洗えば、プラスチック資源になりますよ！」「洗うのが大変な場合はプラ資源ではなく可燃ごみになります」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「納豆パックは洗えば、プラスチック資源になりますよ！」と投稿。 続けて「