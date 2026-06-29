タレントの辻希美が27日に自身のアメブロを更新。多忙な日常や次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの最近の姿を披露した。【映像】生後10カ月の夢空ちゃんが1人で立つ姿この日、辻は「バタバタしてますが、、、元気です」と多忙な現状を報告。そんな中、「夢も1人で立てるようになりました」と明かし、補助無しで1人で立っている夢空ちゃんの写真を公開した。さらにこの日は朝から撮影の仕事に臨んだと言い、帰宅後の微笑ましいエピ