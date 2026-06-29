5人組ダンス＆ボーカルグループのDa-iCEが“高ぶったこと”を明かした。【映像】2週間ぶりに再会したDa-iCE（乾杯する様子も）30日から全国で放送されるキリン「のどごし＜生＞」の新テレビCM「すっごく爽快」篇に、Da-iCEの5人が出演。CMでは、青空の下で爽快に乾杯をする様子が描かれている。インタビューでは、CMのコンセプトにちなみ、最近気持ちが高ぶった瞬間について明かした。工藤大輝（39）「久々に5人で会った。2