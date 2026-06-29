4月に広島県三原市の会社敷地内で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察が29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島市南区に住む無職・倉本幹太容疑者（29）です。警察によりますと、倉本容疑者は3月9日、借金700万円の返済を免れようと、三原市沼田の会社敷地内で穴の中に徳田雅希さん（29）を土砂で埋めるなどして殺害した疑いが持たれています。この事件は2月に東広島市で、会社